В Херсоне прогремел взрыв в жилом доме: фото

Фото: dsns.gov.ua

Вчера, 24 сентября, в центре Херсона произошел взрыв в жилом доме на улице Суворова. Об этом сообщает пресс-служба областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что в одной из квартир на втором этаже двухэтажного дома при использовании бытового газового баллона вспыхнула газовоздушная смесь.

Фото: dsns.gov.ua

В результате произошло возгорание в квартире на площади 20 квадратных метров.

"Получил ожоги верхних конечностей хозяин 1970 года рождения, который был доставлен в областную больницу", - уточнили в пресс-службе.

Пожар спасатели полностью ликвидировали.

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