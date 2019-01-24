Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

В Госпогранслужбе LIGA.net подтвердили факт проведения спецоперации

дополнено
Реклама
Реклама

На Закарпатье вооруженные силовики проводят спецоперацию с применением спецтехники. Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net.

По данным издания, в настоящее время проходит не менее 10 обысков в 10 домах в Рахове и селе Деловое.

Реклама

СМИ сообщают, что в спецоперации задействованы сотрудники военной прокуратуры и пограничники.

"Спецоперация проходит с применением спецтехники, а также временной блокировкой движения на определенных улицах и участках трассы Мукачево–Рогатин", - говорится в сообщении.

Фото: mukachevo.net

Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян подтвердил LIGA.net факт проведения спецоперации. "Пока не комментируем. Проводится спецоперация по противодействию преступности на украинской границе", - сказал он. 

16 декабря 2018 года вдоль границы Украины в пределах Закарпатской и Черновицкой областей для противодействия контрабандистам Государственная пограничная служба Украины установила заградительный забор.

Отправить:
Распечатать:
Теги: спецоперация, закарпатье, силовики
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Спецоперация на Закарпатье: силовики перекрыли дорогу - видео
Спецоперация на Закарпатье: силовики перекрыли дорогу - видео
Кандидат в президенты Украины попался в Давосе на шапках: видео
Кандидат в президенты Украины попался в Давосе на шапках: видео
Давос. Будущее здравоохранения - какое оно: видео
Давос. Будущее здравоохранения - какое оно: видео
ТЭК Газпром назвал сумму расходов на газопроводы в обход Украины
350 млн евро на ветер. 5 фактов о проекте "Сиваш"
ТЭК 350 млн евро на ветер. 5 фактов о проекте "Сиваш"
Теневые зарплаты могут повлиять на начисление субсидий
Экономика Теневые зарплаты могут повлиять на начисление субсидий
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Спецоперация на Закарпатье: силовики перекрыли дорогу - видео
Спецоперация на Закарпатье: силовики перекрыли дорогу - видео
Кандидат в президенты Украины попался в Давосе на шапках: видео
Кандидат в президенты Украины попался в Давосе на шапках: видео 16:58
Убрали в черный пакет. Ветер сломал Звездный корабль Маска: фото
Убрали в черный пакет. Ветер сломал Звездный корабль Маска: фото 16:43
Давос. Будущее здравоохранения - какое оно: видео
Давос. Будущее здравоохранения - какое оно: видео 16:00
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 