Спецоперация на Закарпатье: силовики перекрыли дорогу - видео

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На Закарпатье вооруженные силовики проводят спецоперацию с применением спецтехники. Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net.

По данным издания, в настоящее время проходит не менее 10 обысков в 10 домах в Рахове и селе Деловое.

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СМИ сообщают, что в спецоперации задействованы сотрудники военной прокуратуры и пограничники.

"Спецоперация проходит с применением спецтехники, а также временной блокировкой движения на определенных улицах и участках трассы Мукачево–Рогатин", - говорится в сообщении.

Фото: mukachevo.net

Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян подтвердил LIGA.net факт проведения спецоперации. "Пока не комментируем. Проводится спецоперация по противодействию преступности на украинской границе", - сказал он.

16 декабря 2018 года вдоль границы Украины в пределах Закарпатской и Черновицкой областей для противодействия контрабандистам Государственная пограничная служба Украины установила заградительный забор.