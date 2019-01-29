Спецслужбы РФ пытались вербовать двух украинских офицеров: видео

Спецслужбы Российской Федерации пытались завербовать двух офицеров ВСУ, которые имеют доступ к государственной тайне. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сами военнослужащие сообщили, что от сотрудничества с оккупантами отказались.

Реклама

Один из них рассказал, что попытка вербовки произошла после его визита в посольство РФ "для решения личных вопросов".

Второго военного пытались завербовать сотрудники ФСБ РФ во время его визита в оккупированный Крым к родственникам.

В СБУ отметили, что спецслужбы РФ использовали психологическое и физическое давление, угрожали жизни и здоровью военнослужащих и членов их семей.

Там в очередной раз призвали украинцев избегать поездок в РФ, на временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и в Крым.

Также в СБУ призвали всех, кто попал в поле зрения спецслужб РФ, незамедлительно обращаться к ним.

15 января сотрудники СБУ разоблачили очередную попытку вербовки российскими спецслужбами украинского предпринимателя.