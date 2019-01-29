Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Сами военнослужащие сообщили, что от сотрудничества с оккупантами отказались

Реклама
Реклама

Спецслужбы Российской Федерации пытались завербовать двух офицеров ВСУ, которые имеют доступ к государственной тайне. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сами военнослужащие сообщили, что от сотрудничества с оккупантами отказались.

Реклама

Один из них рассказал, что попытка вербовки произошла после его визита в посольство РФ "для решения личных вопросов".

Второго военного пытались завербовать сотрудники ФСБ РФ во время его визита в оккупированный Крым к родственникам.

В СБУ отметили, что спецслужбы РФ использовали психологическое и физическое давление, угрожали жизни и здоровью военнослужащих и членов их семей.

Там в очередной раз призвали украинцев избегать поездок в РФ, на временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и в Крым.

Также в СБУ призвали всех, кто попал в поле зрения спецслужб РФ, незамедлительно обращаться к ним.

15 января сотрудники СБУ разоблачили очередную попытку вербовки российскими спецслужбами украинского предпринимателя.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ВСУ, сбу, вербовка, спецслужбы, офицер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Спецслужбы РФ пытались вербовать двух украинских офицеров: видео
Спецслужбы РФ пытались вербовать двух украинских офицеров: видео
Богословская принесла в ЦИК 2,5 млн гривень в пакете: видео
Богословская принесла в ЦИК 2,5 млн гривень в пакете: видео
Вышел трейлер ленты "Аполлон-11" о полете человека на Луну: видео
Вышел трейлер ленты "Аполлон-11" о полете человека на Луну: видео
ТЭК Нафтогаз обязали раскрыть получателей крупных премий
В Украине могут запретить пластиковые пакеты
FMCG В Украине могут запретить пластиковые пакеты
Ryanair купил австрийского лоукостера
Транспорт Ryanair купил австрийского лоукостера
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Спецслужбы РФ пытались вербовать двух украинских офицеров: видео
Спецслужбы РФ пытались вербовать двух украинских офицеров: видео
Богословская принесла в ЦИК 2,5 млн гривень в пакете: видео
Богословская принесла в ЦИК 2,5 млн гривень в пакете: видео 14:59
Вышел трейлер ленты "Аполлон-11" о полете человека на Луну: видео
Вышел трейлер ленты "Аполлон-11" о полете человека на Луну: видео 13:14
В США к весне "оживят" Сальвадора Дали - видео
В США к весне "оживят" Сальвадора Дали - видео 12:40
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 