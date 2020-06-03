Сюр. Драки украинских нардепов попали в бельгийскую рекламу - видео

Драки депутатов Верховной Рады прошлых созывов попали в рекламу Королевского оперного театра Ла Монне. Видео украинских депутатов появилось на сайте театра, а также на его канале в YouTube.

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В промо попали драка нардепа Игоря Мирошниченко с коммунистами в 2014 году, забрасывание бывшего спикера Владимира Литвина яйцами и экс-премьер Арсений Яценюк с букетом роз, который ему вручил нардеп Олег Барна, после чего в Раде началась массовая драка.

Такой афишей театр Ла Монне на своем сайте рекламирует новый сезон 2020-2021. Театралы дополнили ролик текстом о новом десятилетии вероятной политической нестабильности.

11 декабря 2019 года в Верховной Раде произошла драка между народным депутатом от фракции Слуги народа Андреем Богданцем и якобы экс-нардепом седьмого созыва от Свободы Эдуардом Леоновым . Заседание комитета по вопросам аграрной политики было сорвано.

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