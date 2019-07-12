Триллер в Приазовье. Погоня военных за САУ врага, обстрелы: видео

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"Результат: караван-300 (раненые, - ред.) уходит на восток, оставив за собой груды выгоревшего металлолома", - сообщил офицер ВСУ с позывным "Мюллер"

Около поселка Водяное в Приазовье одно из подразделений Вооруженных Сил Украины заметило артиллерийскую группу российской гибридной армии, и в результате "блестящей тактической операции" расстроило планы врага по нанесению дальнейших ударов по украинским позициям. Видео с дрона выложил в Facebook украинский офицер Дмитрий "Мюллер".

"В ходе скоординированной работы было уничтожено одну САУ 2С1 Гвоздика (калибр 122 мм, именно из таких орудий оккупанты часто в последние недели ведут обстрелы в Донбассе, - ред.), повреждено несколько единиц боевой техники и не самых умных организмов", - рапортовал он.

Когда произошел боевой эпизод, не сообщается. Известно лишь, что "недавно".

Водяное расположено на линии фронта в нескольких километрах на восток от Мариуполя (открыть карту). Это одна из горячих точек в Донбассе.

LIGA.net шестой год ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины в Донбассе. Все самое главное - в одной ленте.

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Теги: война в донбассе, Водяное, сау, гвоздика, дмитрий мюллер
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