Украинец рассказал, как его вербовали представители ФСБ: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

При этом ФСБшник требовал от украинца деньги за несоздание искусственных препятствий в его предпринимательской деятельности

Представители ФСБ РФ на украинско-российской границе задержали жителя Мариуполя, которого пытались склонить к конфиденциальному сотрудничеству и даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Украинца задержали при пересечении границы для беседы с сотрудниками ФСБ. С применением психологического давления его пытались склонить к негласному сотрудничеству для сбора информации о военнослужащих ВСУ и сотрудниках украинских правоохранительных органов.

При этом представитель ФСБ требовал от украинца деньги за несоздание искусственных препятствий в его предпринимательской деятельности, которая связана с поездками в РФ.

В случае отказа он также угрожал закрыть коммерсанту въезд на территорию России и исключить его встречи с близкими родственниками, которые там проживают.

В СБУ напомнили, что граждане, добровольно сообщившие о своих контактах с представителями спецслужб иностранных государств, освобождаются от уголовной ответственности.

Читайте также: Военный ООС ездил в Россию к родне и попался на крючок ФСБ: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: сбу, фсб, вербовка, спецслужбы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Мужчина напал на пограничника: не пустили в Дубай из-за алиментов
Мужчина напал на пограничника: не пустили в Дубай из-за алиментов
Украинец рассказал, как его вербовали представители ФСБ: видео
Украинец рассказал, как его вербовали представители ФСБ: видео
Депутат Николаевского облсовета угрожал полиции пистолетом: видео
Депутат Николаевского облсовета угрожал полиции пистолетом: видео
ТЭК Анбандлинг ГТС завершен - документ
Газовой войны не будет: Украина и Россия договорились о транзите газа. Что в соглашении?
ТЭК Газовой войны не будет: Украина и Россия договорились о транзите газа. Что в соглашении?
Подписали контракт с Россией на транзит газа
Мнение Подписали контракт с Россией на транзит газа
Популярное
фото/видео
Мужчина напал на пограничника: не пустили в Дубай из-за алиментов
Мужчина напал на пограничника: не пустили в Дубай из-за алиментов
Украинец рассказал, как его вербовали представители ФСБ: видео
Украинец рассказал, как его вербовали представители ФСБ: видео 14:30
Депутат Николаевского облсовета угрожал полиции пистолетом: видео
Депутат Николаевского облсовета угрожал полиции пистолетом: видео 13:46
У Офиса президента открылся бесплатный каток: видео
У Офиса президента открылся бесплатный каток: видео 11:14
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 