Украинец рассказал, как его вербовали представители ФСБ: видео

Представители ФСБ РФ на украинско-российской границе задержали жителя Мариуполя, которого пытались склонить к конфиденциальному сотрудничеству и даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Украинца задержали при пересечении границы для беседы с сотрудниками ФСБ. С применением психологического давления его пытались склонить к негласному сотрудничеству для сбора информации о военнослужащих ВСУ и сотрудниках украинских правоохранительных органов.

При этом представитель ФСБ требовал от украинца деньги за несоздание искусственных препятствий в его предпринимательской деятельности, которая связана с поездками в РФ.

В случае отказа он также угрожал закрыть коммерсанту въезд на территорию России и исключить его встречи с близкими родственниками, которые там проживают.

В СБУ напомнили, что граждане, добровольно сообщившие о своих контактах с представителями спецслужб иностранных государств, освобождаются от уголовной ответственности.

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