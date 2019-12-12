Военный ООС ездил в Россию к родне и попался на крючок ФСБ: видео

Российские спецслужбы пытались завербовать украинского военного, который служит в подразделении операции объединенных сил, но при этом периодически ездил в РФ к родственникам. Об этом пишет пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сотрудники ФСБ на пограничном пропуске вынудили украинца письменно согласиться на работу на них, пишет контрразведка СБУ. Для этого они "использовали психологическое давление" и угрозы в адрес родных задержанного.

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Из-за добровольной дачи показаний суд освободил завербованного ФСБ военного от уголовной ответственности.

Кураторы хотели получить от него информацию о количестве личного состава, вооружения и военной техники украинских подразделений, прежде всего данные об РЛС (ее возможности по выявлению воздушных целей и отслеживания полетов военной авиации ВС РФ).