Украинка вытащила из проруби двух тонущих детей: видео

27 января на реке Ингулец в селе Снигиревка Николаевской области местная жительница вытащила из проруби двоих детей, провалившихся под лед. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Как рассказала Тамила Черняк, в тот день восьмилетний Даниил Евдокимов, его десятилетняя сестра Аня и двоюродный брат Андрей играли сначала на берегу, а затем вышли на лед на середину реки. Даниил первым провалился под лед. Сестра попыталась вытащить его за руку и провалилась сама.

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Брат Андрей побежал к жилым домам звать на помощь. Свидетелем происходящего стала Тамила Чернюк.

"Я вышла на улицу поговорить по телефону и услышала детский крик... Как была, в халате и тапочках, бежала изо всех сил вниз к реке, прыгнула в прорубь и одного за другим вытащила детей. Приказала им ползти к берегу и сама поползла", - рассказала женщина, которая и сама провалилась под лед, пока спасала детей.

Их обогрели в соседнем доме. Здоровью детей ничего не угрожает, домой их забрал отец.

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