В Киеве и области в прорубь ныряли около 12 тыс человек: видео

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Для желающих окунуться в прорубь на Крещение было подготовлено более 130 благоустроенных мест для купания

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В субботу, 19 января, во время празднования Крещения в Киевской области в проруби искупались почти 12 тысяч человек. Об этом сообщает Нацполиция.

"Почти 12 000 верующих приняли участие в массовых купаниях. Их безопасность и сохранность имущества обеспечивали более 500 сотрудников территориальных органов полиции. Помогали им в этом члены общественного формирования", - сказали в полиции.

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Для желающих окунуться в прорубь было подготовлено более 130 благоустроенных мест для купания.

Нарушений общественного порядка и безопасности во время празднования Крещения в области не зафиксировано.

Видео: Ukrinform TV, Вечірній Київ

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Теги: полиция, фото, видео, река, филарет, купание, праздник, крещение, прорубь, андрей гудзенко
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