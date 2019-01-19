Крещение: освящение воды и купание. Как это было в Киеве - фото

Сегодня, 19 января, православные христиане празднуют Крещение. Репортаж о том, как это происходило в Киеве подготовил фотокорреспондент LIGA.net Андрей Гудзенко.

Почетный патриарх Православной церкви Филарет традиционно провел богослужение во Владимирском соборе и освятил воды Днепра возле Гидропарка, глава поместной церкви Епифаний провел богослужение в Михайловском соборе.

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Глава московского патриархата митрополит Онуфрий, как и в предыдущие годы, провел обряд возле Свято-Покровского собора на Оболонской набережной.

Крещение - один из самых важных православных праздников. С ним связаны традиции и обряды, которые передаются из поколения в поколение.

По преданию, в этот день Бог впервые явился людям на берегу реки Иордан сразу в трех ипостасях. Сын Божий пришел, чтобы креститься от Иоанна, Отец засвидетельствовал, что это его Сын, сказав "это Сын мой любимый. Его слушайте", а Дух Божий в виде голубя сошел на него. С этого дня Иисус Христос начал вести проповеди.

Согласно поверьям, сегодня вся вода приобретает чудесные свойства - даже не освященная "официально" церковными служителями.

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Фото: LIGA.net / Андрей Гудзенко

