Украинские военные уничтожили 120-мм гаубицу оккупантов: видео

В районе проведения операции объединенных сил в Донбассе полк "Азов" заснял на видео уничтожение российской гаубицы калибра 122 мм, взводного опорного пункта боевиков и замаскированной БМП. Соответствующее видео размещено на Youtube-канале полка "Азов".

В видео показано как гаубица незаконных фооруженных формирований калибра 122 мм, вышла на позицию, произвела артиллерийский выстрел и попыталась покинуть открытую территорию. Украинские военные оперативно направили беспилотник и нанесли точный ответный удар.

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Далее на видео показано уничтожение взводного опорного пункта боевиков и замаскированной боевой техники.

Ранее сегодня сообщалось, что за минувшие сутки, по состоянию на 07:00 19 мая, гибридная армия РФ 18 раз стреляла в сторону украинских позиций, из них шесть - из запрещенных Минском артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм и 120 и 82 мм минометов. Также оккупанты применяли вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Ранены четверо украинских военных.