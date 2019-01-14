Бойцы ВСУ уничтожили гусеничный транспортер боевиков: видео

Вчера, 13 января, около 19:00 в районе населенного пункта Калиновое силы ООС нанесли урон боевикам, которые пытались совершить вылазку к передовым позициям украинских войск. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

"После выявления противника, военными ООС был уничтожен МТ-ЛБ 2-го батальона 6-го отдельного мотострелкового полка 2 АК российско-оккупационных войск. Подтвержденные потери оккупантов - как минимум один уничтожен, один ранен", - отмечается в сообщении.

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На видео – фиксация подбитого МТ-ЛБ оккупантов, сделанная сегодня утром.

10 января 2018 года в сети появилось видео, на котором украинские военные сбросили взрывное устройство с дрона на позиции боевиков во временно оккупированном Донбассе.