Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

По данным группы ИС, террористы на МТ-ЛБ пытались сделать вылазку в районе Калинового, но получили адекватный получили отпор военных

Реклама
Реклама

Вчера, 13 января, около 19:00 в районе населенного пункта Калиновое силы ООС нанесли урон боевикам, которые пытались совершить вылазку к передовым позициям украинских войск. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

"После выявления противника, военными ООС был уничтожен МТ-ЛБ 2-го батальона 6-го отдельного мотострелкового полка 2 АК российско-оккупационных войск. Подтвержденные потери оккупантов - как минимум один уничтожен, один ранен", - отмечается в сообщении.

Реклама

На видео – фиксация подбитого МТ-ЛБ оккупантов, сделанная сегодня утром.

10 января 2018 года в сети появилось видео, на котором украинские военные сбросили взрывное устройство с дрона на позиции боевиков во временно оккупированном Донбассе.

Отправить:
Распечатать:
Теги: боевики, ис, война в Донбасс, калиновое
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Бойцы ВСУ уничтожили гусеничный транспортер боевиков: видео
Бойцы ВСУ уничтожили гусеничный транспортер боевиков: видео
Леся Цуренко сразила россиянку на старте Australian Open: видео
Леся Цуренко сразила россиянку на старте Australian Open: видео
Минздрав: Медуниверситет штурмуют люди Амосовой - видео
Минздрав: Медуниверситет штурмуют люди Амосовой - видео
Мнение 7 трендов рынка e-commerce в 2019 году
Российский госбанк отсудил фабрику АВК в Днепре
Продовольствие Российский госбанк отсудил фабрику АВК в Днепре
Дело в шляпе: работа из дома - самая умная стратегия управления
HR Дело в шляпе: работа из дома - самая умная стратегия управления
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Бойцы ВСУ уничтожили гусеничный транспортер боевиков: видео
Бойцы ВСУ уничтожили гусеничный транспортер боевиков: видео
Леся Цуренко сразила россиянку на старте Australian Open: видео
Леся Цуренко сразила россиянку на старте Australian Open: видео 12:39
Минздрав: Медуниверситет штурмуют люди Амосовой - видео
Минздрав: Медуниверситет штурмуют люди Амосовой - видео 11:50
Бои за Донецкий аэропорт: фильм о киборгах и высоте №17 - видео
Бои за Донецкий аэропорт: фильм о киборгах и высоте №17 - видео 11:13
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 