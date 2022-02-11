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УП опубликовала видео с кортежем Ярославского после смертельного ДТП под Харьковом видео

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 06:44
Кортеж Ярославского после ДТП (Скриншот видео Украинской правды)
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Украинская правда утверждает, что получила в распоряжение видео, на котором зафиксирован кортеж бизнесмена Александра Ярославского после смертельного ДТП в Харьковской области. Ролик опубликован в YouTube-канале издания.

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Кадры, видимо, сделаны камерами автофиксации, установленными на дорогах. На них запечатлены два автомобиля Gelendwagen. Дата и время – около 23:00, 9 февраля.

На кадрах, в частности, видно, что в 22:57 авто 2 двигалось в тумане. Кто был за рулем – по этому видео непонятно.

  • Глава МВД Денис Монастырский сообщил, что в деле о ДТП подозрение было составлено на человека, который не находился на месте аварии. Из-за этого он уволил главу полиции Харьковской области.

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Марк Сировой
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