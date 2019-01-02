В Борисполе "Тарзан" полез на елку за звездой для любимой - видео

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В полиции грозят мужчине либо крупным штрафом, либо тремя годами тюрьмы

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В Борисполе, во время празднования Нового года, мужчина полез на елку за звездой для своей девушки. Соответствующее видео опубликовано на одном из каналов в YouTube.

В процессе "восхождения" к цели, 32-летний мужчина упал и повредил украшения и часть иллюминации.

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Нацполиция открыла по факту происшествия уголовное дело. Мужчине грозит либо внушительный штраф, либо три года тюрьмы.

Также отмечается, что "Тарзан" неоднократно привлекался к ответственности за тяжкие преступления.

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Теги: происшествие, Борисполь, новый год
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