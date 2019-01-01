ДТП под Николаевым: 8 погибших, из них трое детей - видео, фото

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Трагедия произошла на выезде из поселка Казанка

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В Николаевской области 1 января около 11:00 столкнулись два легковых автомобиля Opel Astra и Mazda-6. В результате ДТП погибли восемь человек, еще двое госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба НАцполиции Николаевской области.

Авария произошла на 200 км + 600 метров автодороги Н-11 "Днепр - Николаев" на выезде из поселка Казанка.

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В салоне Mazda находились супруги из Казанки. 40-летний мужчина погиб на месте, 23-летнюю женщину госпитализировали с многочисленными травмами. В Opel ехала семья с детьми - жители Казанковского района. Выжила только девочка в возрасте около восьми лет, ее без сознания доставили в больницу.

39-летний водитель и шесть пассажиров автомобиля: трое взрослых 33-х, 53-х, 55-ти лет и трое детей пяти, 13-ти лет и семимесячный младенец погибли, говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Казанковского отделения полиции, спасатели, медики, криминалисты и следователи.

Фото: mk.npu.gov.ua

В ночь с 29 на 30 декабря в Хмельницкой области грузовик въехал в недействующее кафе, в результате аварии погибли три человека и двое получили ранения.

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Теги: дтп, николаевская область
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