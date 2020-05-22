В Чернобыльской зоне задержали нарушителей с рогами - видео и фото

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В момент задержания у мужчин обнаружили 60 рогов, вес которых составил более 150 кг

Сегодня пограничники и полицейские обнаружили трех мужчин, которые незаконно проникли в Чернобыльскую зону отчуждения. В момент задержания у них обнаружили около 60 рогов диких животных. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Вес изъятых рогов составил 150 кг. 

"Путешественники оказались не совсем ценителями экстрима и созерцания природы в зоне отчуждения", - заявили в Госпогранслужбе. 

  • 22 октября 2019 года в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС были задержаны шесть человек, которые незаконно проникли на территорию зоны с целью экстремального туризма.

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Теги: чернобыльская зона, рога, нарушители, полиция
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