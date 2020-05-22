В Чернобыльской зоне задержали нарушителей с рогами - видео и фото

Сегодня пограничники и полицейские обнаружили трех мужчин, которые незаконно проникли в Чернобыльскую зону отчуждения. В момент задержания у них обнаружили около 60 рогов диких животных. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
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Вес изъятых рогов составил 150 кг.
"Путешественники оказались не совсем ценителями экстрима и созерцания природы в зоне отчуждения", - заявили в Госпогранслужбе.
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