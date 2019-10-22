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В Чернобыле задержали несколько групп сталкеров: фото

В Чернобыле задержали несколько групп сталкеров: фото - Фото
Чернобыль
22.10.2019, 17:20

Среди задержанных есть граждане Украины, Беларуси и Литвы

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС были задержаны шесть человек, которые незаконно проникли на территорию зоны с целью экстремального туризма. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

Двое 27-летних граждан Беларуси задержали возле села Терехи. 

Возле города Припять были задержаны двое жителей Киевской области и двое граждан Литвы. 

Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также в рамках операции "Мигрант" отделением полиции зоны ЧАЭС направлено представление в Государственную миграционную службу о сокращении срока пребывания задержанных иностранцев в Украине. 

Читайте также: Чернобыль и независимость Украины: как техногенная катастрофа подорвала СССР  

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чаэс чернобыль припять зона отчуждения
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