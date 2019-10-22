В Чернобыле задержали несколько групп сталкеров: фото

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС были задержаны шесть человек, которые незаконно проникли на территорию зоны с целью экстремального туризма. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Двое 27-летних граждан Беларуси задержали возле села Терехи.
Возле города Припять были задержаны двое жителей Киевской области и двое граждан Литвы.
Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Также в рамках операции "Мигрант" отделением полиции зоны ЧАЭС направлено представление в Государственную миграционную службу о сокращении срока пребывания задержанных иностранцев в Украине.
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