28 февраля в Днепре патрульные полицейские лейтенант Сергей Меняйло и капрал Олег Предвечный спасли четверых человек, которые провались под лед на реке. Об этом сообщает в Facebook первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Как отмечается, трое взрослых и 13-летний подросток пошли гулять по льду Днепра и провалились.

По информации полиции, патрульные Меняйло и Предвечный с помощью неравнодушных граждан смогли вытащить сначала ребенка, а затем и всех остальных людей.

Патрульные использовали лестницу и трос.

Как рассказал лейтенант Меняйло, четвертый потерпевший находился дальше всех остальных.

"Когда мы подползли к нему, он уже был обессилен и сказал, что не может двигаться. Мы бросили ему веревку и попросили просто держаться за нее изо всех сил. Я потянул напарника за ноги и нам удалось вытащить мужчину на прочную лед. Затем мы осторожно направились к берегу," – сказал он.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что всех пострадавших с жалобами на самочувствие и переохлаждением каретами доставили в больницу: ребенка – в областную детскую больницу, взрослых – в приемное отделение на ул. Космическую.

По слоавм Геращенко, патрульных представят к ведомственным наградам Нацполиции и МВД.

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Наталия Медведева

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