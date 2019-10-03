В Днепре полицейский ударил женщину в магазине: видео

В Днепре сотрудник полиции охраны в одном из супермаркетов ударил по лицу женщину. Соответствующее видео опубликовано в интернете.

На записи видно, как женщина по мобильному телефону сообщает о незаконном задержании. К ней подходит полицейский и говорит: "Пошли". Женщина просит его назвать основания задержания, после чего правоохранитель бьет ее правой рукой по лицу.

В Главном управлении Нацполиции Днепропетровской области корреспонденту LIGA.net отказались комментировать этот инцидент, заявив, что участниками его были сотрудники Государственного управления охраны (ГСО) и порекомендовали обратиться в их пресс-службу.

На вопрос, открыл ли главк уголовное дело по факту инцидента, в пресс-службе ГУ ответили, что это компетенция Госбюро расследований.

В пресс-службе Управления полиции охраны в Днепропетровской области подтвердили факт инцидента. Там сообщили о внутреннем служебном расследовании, на время проведения которого подозреваемый сотрудник отстранен от исполнения обязанностей.

Также в пресс-службе управления рассказали, что их сотрудников в магазин вызвала его администрация посредством "тревожной кнопки". Руководство якобы заподозрило двух женщин в "неоднократных кражах". Чем объяснил полицейский свои действия, в пресс-службе сообщить отказались.