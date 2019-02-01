В Днепре полиция освободила похищенную 12-летнюю девочку: видео

В Днепре вооруженный пистолетом мужчина похитил 12-летнюю девочку. Ребенок освобожден в ходе спецоперации, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

По информации правоохранителей, мужчина выкрал девочку после конфликта с ее матерью. При этом злоумышленник угрожал оружием.

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Ребенок провел в квартире незнакомца около четырех часов.

Во время штурма квартиры ребенок находился в дальней комнате и не пострадал.

Оружие, которым угрожал злоумышленник, изъято, а он задержан и доставлен в отделение полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК. Мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

ЯВ январе в США полиция арестовала мужчину, который, по версии правоохранителей, в октябре прошлого года в городке Баррон (штат Висконсин) убил супружескую пару в их доме и похитил их 13-летнюю дочь. Девочке удалось от него сбежать.