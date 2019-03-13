В Донецке Газманов на концерте провалился под сцену: видео

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Инцидент произошел на концерте во временно оккупированном городе, посвященном Дню железнодорожника

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Российский певец Олег Газманов, которому запрещен въезд в Украину за поддержку политики агрессии Кремля, во время выступления во временно оккупированном Донецке провалился под сцену. Соответствующее видео появилось в сети 12 марта.

Концерт был посвящен Дню железнодорожника.

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По предварительной информации, сцену сделали из прогнивших досок, и она не выдержала веса певца из РФ. Неизвестно, был ли при этом он травмирован.

На пятом году гибридной войны в Донбассе Газманов отметил, что "счастлив выступать в Донецке", так как "был в этом городе десятки раз и очень его люблю".

Ранее сообщалось, что Газманов на песенном фестивале Новая волна в Сочи намерен был исполнить песню о Крымском мосте.

Читайте также: Газманова не пустили в Литву: певец жалуется на "подлую" систему

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Теги: Олег Газманов, видео, Донецк, концерт, инцидент, сцена
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