Видео с Газмановым оказалось фейком: LIGA.net приносит извинения

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Видео, на котором "российский певец Олег Газманов" провалился под сцену во время концерта в Донецке, оказалось фейком.

В сети интернет нашлось видео за 2018 год, на котором слышно, что ситуация происходит не под песню Газманова, но рассмотреть, кто выступает, со спины невозможно. Этим воспользовались создатели фейка, наложив другую музыку на видеоизображение.

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Оригинальное видео за прошлый год не было найдено при традиционной проверке достоверности ролика "с Газмановым".

Редакция LIGA.net приносит читателям извинения за предоставление недостоверной информации.

12 марта 2019 года в сети интернет появилось видео, на котором якобы Газманов во время выступления во временно оккупированном Донецке провалился под сцену.