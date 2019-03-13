Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.03.2019, 10:18

Видео с Газмановым оказалось фейком: LIGA.net приносит извинения

Видео с Газмановым оказалось фейком: LIGA.net приносит извинения - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Редакция LIGA.net приносит читателям извинения за предоставление недостоверного видео

Реклама
Реклама

Видео, на котором "российский певец Олег Газманов" провалился под сцену во время концерта в Донецке, оказалось фейком.

В сети интернет нашлось видео за 2018 год, на котором слышно, что ситуация происходит не под песню Газманова, но рассмотреть, кто выступает, со спины невозможно. Этим воспользовались создатели фейка, наложив другую музыку на видеоизображение.

Реклама

Оригинальное видео за прошлый год не было найдено при традиционной проверке достоверности ролика "с Газмановым".

Редакция LIGA.net приносит читателям извинения за предоставление недостоверной информации.

12 марта 2019 года в сети интернет появилось видео, на котором якобы Газманов во время выступления во временно оккупированном Донецке провалился под сцену.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Олег Газманов, фейк, Донецк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 