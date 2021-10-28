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В Харьковской области на АЗС взорвался газ, сгорели два грузовика: видео, фото видео

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 10:30
Фото – пресс-служба ГСЧС
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В Харьковской области произошел взрыв газа на автозаправке, сгорели два грузовика. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Взрыв на АЗС произошел сегодня, 28 октября, в 4:31 утра на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, около села Рай-Оленовка. Жертв и пострадавших нет.

Причиной взрыва стала разгерметизация подземной емкости с газом объемом 18 кубических метров. Огонь распространился на два грузовика, находившихся рядом.

К 6:00 утра пожар был локализован, угрозы распространения на другие объекты не было.

В Харьковской области на АЗС взорвался газ, сгорели два грузовика: видео, фото

В Харьковской области на АЗС взорвался газ, сгорели два грузовика: видео, фото

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Денис Юдин
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