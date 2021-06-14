В российском Новосибирске серией мощных взрывов уничтожена автозаправка: видео

На автозаправочной станции в российском Новосибирске произошел пожар с последующими взрывами резервуаров с жидким топливом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

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Пострадали 24 человека, из них 12 находятся в состоянии средней тяжести, семь — в тяжелом состоянии, остальные на амбулаторном лечении. В числе пострадавших — сотрудники МЧС, принимавшие участие в тушении пожара, пишет РБК.

В МЧС говорят, что причиной взрывов стал газовоз, который не был заземлен при сливе газа в стационарную емкость, – произошла разгерметизация, после чего последовали взрыв и пожар.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело.

ТАСС уточняет, что недалеко от АЗС расположены жилые дома, но угрозы, по данным МЧС, для них нет.

Кроме того сообщалось об угрозе перехода пожара на складские помещения.

К этому времени, по данным российских спасателей, открытое горение на площади 1200 кв м ликвидировано.

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Вадим Ребрина

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