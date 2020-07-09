В Харьковской области нарушитель прорывался через границу с РФ: видео

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Пограничники отдела Дергачи зафиксировали "незваного гостя" с помощью стационарных тепловизионных камер

В Харьковской области пограничники поймали нарушителя, который ночью пытался незаконно пересечь границу с Российской Федерацией. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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По данным ГПСУ, нарушитель направлялся со стороны украинского населенного пункта Гоптовка в направлении российской Нехотеевки. У линии инженерных заграждений он появился после полуночи.

Пограничники отдела Дергачи зафиксировали "незваного гостя" с помощью стационарных тепловизионных камер, которыми оборудован данный участок границы, сообщили в ГПСУ.

Пограничники рассказали, что задержали нарушителя после преодоления им заградительного забора. Составлен протокол об административном правонарушении.

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Теги: Россия, граница, гпсу
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