19-летний россиянин нелегально пересек границу Украины, уклоняясь от призыва

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Гражданина РФ, который нелегально пересек границу с Украиной, принудительно вернули в Россию

26 июня пограничники Сумского загона задержали 19-летнего жителя Урала, который пешком незаконно пересек российско-украинскую границу вне установленного пункта пропуска. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Молодой человек объяснил пограничникам, что он следовал в Украину с целью трудоустройства. Он также заявил, что не хочет быть призван на воинскую службу в российскую армию, поэтому он решил податься в Украину.

"Надеялся, что пройдет незамеченным, но не случилось так, как планировалось", - заявили в ГПСУ, уточнив, что его привлекли к административной ответственности и на три года закрыли въезд в Украину. 

23 июня на Донбассе пограничники задержали заблудившегося боевика.

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Теги: граница, гпсу, российская армия
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