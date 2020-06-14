"Горе-пастух" из Румынии пас стадо овец и забрел в Украину - фото

Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

Украинские пограничники обнаружили гражданина Румынии, который потерял ориентировку и незаконно попал на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

У мужчины при себе не было никаких документов. Он рассказал, что является гражданином Румынии, пас стадо овец около границы и не заметил, как перешел ее.

"Об этом факте пограничники уведомили румынских коллег и затем, в порядке реадмиссии, передали горе-пастуха и стадо овец пограничникам Румынии", - заявили в ГПСУ.

22 мая в Чернобыльской зоне задержали нарушителей с рогами - видео и фото.