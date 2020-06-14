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"Горе-пастух" из Румынии пас стадо овец и забрел в Украину - фото

"Горе-пастух" из Румынии пас стадо овец и забрел в Украину - фото - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ
14.06.2020, 12:40

Украинские пограничники сообщили румынским коллегам об инциденте и затем передали пастуха и стадо овец пограничникам Румынии

Украинские пограничники обнаружили гражданина Румынии, который потерял ориентировку и незаконно попал на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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У мужчины при себе не было никаких документов. Он рассказал, что является гражданином Румынии, пас стадо овец около границы и не заметил, как перешел ее.

"Об этом факте пограничники уведомили румынских коллег и затем, в порядке реадмиссии, передали горе-пастуха и стадо овец пограничникам Румынии", - заявили в ГПСУ.

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Владислав Сердюк
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