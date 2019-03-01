В Херсоне из-за улицы Гандзюк сорвали заседание горсовета: видео

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В зале горосовета собрались противники и сторонники переименования улицы в честь погибшей активистки

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В Херсоне из-за переименования улицы Лютеранская в честь погибшей активистки Екатерины Гандзюк сорвали заседание городского совета, передает Укринформ.

На этой улице находятся управление СБУ и Нацполиции.

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Часть активистов поддерживала переименование, однако восприняла решение депутатов как принятое "из конъюнктурных соображений". Другие же были против переименования в честь Гандзюк, они протестовали еще и против переименования улицы в честь командира батальона Херсон, погибшего в АТО, Руслана Сторчеуса.

В зале возникла потасовка. Приехала полиция. После часа работы городской глава Владимир Николаенко объявил перерыв в заседании.

22 февраля улицу Лютеранскую переименовали в честь Гандзюк. За проголосовали 38 депутатов.

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Теги: переименование, Херсон, депутаты, горсовет, Екатерина Гандзюк, улица
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