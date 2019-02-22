В Херсоне появилась улица имени Екатерины Гандзюк

Екатерина Гандзюк (фото - личный Facebook)

В Херсоне одну из улиц (Лютеранскую) переименовали в честь погибшей активистки Екатерины Гандзюк, сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.

Такое решение было принято на заседании горсовета. За проголосовали 38 депутатов.

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Кроме того, один из скверов переименовали в честь погибшего в Донбассе нацгвардейца Дениса Лошкарева.

В заказе убийства Гандзюк подозрвается глава облсовета Херсонской области Владислва Мангер. 15 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога. В тот же день он вышел из СИЗО под залог в 2,497 млн грн с обязательством носить электронный браслет.