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22.02.2019, 14:52

В Херсоне появилась улица имени Екатерины Гандзюк

В Херсоне появилась улица имени Екатерины Гандзюк - Фото
Екатерина Гандзюк (фото - личный Facebook)

Сквер в Херсоне также переименовали в честь погибшего нацгвардейца Дениса Лошкарева

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В Херсоне одну из улиц (Лютеранскую) переименовали в честь погибшей активистки Екатерины Гандзюк, сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.

Такое решение было принято на заседании горсовета. За проголосовали 38 депутатов.

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Кроме того, один из скверов переименовали в честь погибшего в Донбассе нацгвардейца Дениса Лошкарева.

В заказе убийства Гандзюк подозрвается глава облсовета Херсонской области Владислва Мангер. 15 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога. В тот же день он вышел из СИЗО под залог в 2,497 млн грн с обязательством носить электронный браслет.

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Теги: Херсон, горсовет, Екатерина Гандзюк, улица
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