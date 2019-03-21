В Ираке затонул паром: погибли 40 человек - видео

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На борту парома находились около 200 человек

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В Ираке на реке Тигр сегодня затонул паром, в результате чего погибли 40 человек. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в районе города Мосул.

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По словам главы управления гражданской обороны Мосула Хусама Халиил среди погибших большинство – это женщины и дети, поскольку многие из них не умели плавать.

По предварительной информации, спасти удалось 12 человек.

По данным Аль-Джазиры, на борту парома находились около 200 человек, крушение произошло во время празднования Навруза.

Возможной причиной крушения стал перегруз.

20 сентября 2018 года недалеко от причала на острове Укереве, что на африканском озере Виктория, затонул пассажирский паром MV Nyerere. Предполагается, что паром перевернулся в результате того, что пассажиры сгрудились на одном из его бортов.

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Теги: ирак, крушение, паром
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