Ужгородские пограничники вчера пресекли попытку незаконного пересечения границы четырьмя гражданами Алжира, которые через карпатские горы пытались попасть в страны Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Бойцы ГПСУ обнаружили у границы дорожку следов, позже за 1500 метров от нее пограничники также нашли двух иностранцев, которые не реагировали на требование остановиться.

В результате военнослужащие открыли предупредительный огонь в воздух.

"Пограничники продолжили поиски и через несколько минут обнаружили еще двух правонарушителей, которые скрывались в лесу", – говорится в сообщении ГПСУ.

Выяснилось, что иностранцы прибыли с целью обучения в одном из вузов Украины. Отмечается, что трое из задержанных имели с собой паспорта граждан Алжира и виды на жительство в Украине, выданные в январе этого года. Четвертый не имел никаких документов, однако также назвался гражданином Алжира.

21 февраля сообщалось, что на Закарпатье неизвестные контрабандисты ворвались в жилье пограничников и напали на них.

Станислав Стороженко

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