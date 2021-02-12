"Вы с нами, или будут проблемы!" На Закарпатье контрабандисты напали на пограничников: ГПС

На Закарпатье неизвестные контрабандисты ворвались в жилье пограничников и напали на них. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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По данным ГПС, инцидент произошел 11 февраля. Неизвестные, которых ГПС называет контрабандистами, ворвались частное жилье, арендуемое двумя участковыми инспекторами отделения Горонглаб Мукачевского пограничного отряда.

Неизвестные применили против пограничников газовый баллончик и начали угрожать физической расправой. В частности звучала фраза: "Или вы с нами, или будете иметь проблемы!".

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В Госпогранслужбе причиной нападения считают месть контрабандистов за то, что отряд одного из пострадавших пограничников на прошлой неделе нашел тайник с 20 ящиками сигарет. Их, по данным ГПС, контрабандисты планировали переправить в Венгрию.

Пострадавшие пограничники направили заявления в полицию, военную прокуратуру Ужгородского гарнизона и облпрокуратуру, чтобы начать расследование по статье об угрозе или насилии правоохранителю (ч. 2 ст. 345 УК).

В ГПС отмечают, что за прошлый год зафиксировано 27 случаев насилия против пограничников.

В ноябре 2020-го сообщалось, что в Москве по обвинению в контрабанде скифского золота арестовали бывшего депутата Одесского горсовета от Партии регионов Олега Маркова.

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Марк Сировой

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