В Москве арестовали одесского экс-депутата: обвиняют в контрабанде скифского золота

Олег Марков покинул Украину еще в 2013 году – когда был арестован его брат Игорь. Теперь его самого взяли под стражу на территории РФ

В российской столице суд арестовал бывшего депутата Одесского горсовета от Партии регионов, брата экс-нардепа Игоря Маркова – Олега Маркова. Он подозревается в контрабанде золотых изделий, которые представляют особую историческую ценность, сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.

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По информации местных правоохранительных органов, бывший одесский чиновник был задержан силовиками на территории одного из бизнес-центров в центре Москвы – там он пытался сбыть золотые изделия периода железного века, которые относят к скифскому золоту.

Сейчас Маркова заключили под стражу на два месяца, он обвиняется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через российскую границу культурных ценностей в крупном размере), максимальный срок наказания по которой составляет до семи лет лишения свободы со штрафом в 1 млн руб.

Сам чиновник вину не признает и собирается обжаловать решение об аресте.

23 октября 2013 года Печерский суд Киева арестовал Игоря Маркова, задержанного по делу об избиении националистов в 2007 году в Одессе.

25 октября Олег Марков покинул Украину, опасаясь повторить судьбу своего брата. В ноябре Олега Маркова объявили в розыск.

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Дарья Мостовая

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