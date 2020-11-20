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В Москве арестовали одесского экс-депутата: обвиняют в контрабанде скифского золота

20.11.2020, 10:00
В Москве арестовали одесского экс-депутата: обвиняют в контрабанде скифского золота - Фото
Олег Марков (фото - Думская)

Олег Марков покинул Украину еще в 2013 году – когда был арестован его брат Игорь. Теперь его самого взяли под стражу на территории РФ

В российской столице суд арестовал бывшего депутата Одесского горсовета от Партии регионов, брата экс-нардепа Игоря Маркова – Олега Маркова. Он подозревается в контрабанде золотых изделий, которые представляют особую историческую ценность, сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.

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По  информации местных правоохранительных органов, бывший одесский чиновник был задержан силовиками на территории одного из бизнес-центров в центре Москвы – там он пытался сбыть золотые изделия периода железного века, которые относят к скифскому золоту.

Сейчас Маркова заключили под стражу на два месяца, он обвиняется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через российскую границу культурных ценностей в крупном размере), максимальный срок наказания по которой составляет до семи лет лишения свободы со штрафом в 1 млн руб.

Сам чиновник вину не признает и собирается обжаловать решение об аресте.

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Дарья Мостовая
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