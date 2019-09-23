В Киеве катер зацепил мост, водитель задержан: видео

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По словам полицейских, водитель катера был пьян

В Киеве полицейские задержали водителя катера, который зацепил верхним каркасом мост. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Во время патрулирования реки Десенка сотрудники полиции речного порта "Киев" заметили катер, зацепивший мост верхним каркасом, и решили остановить его для проверки.

По словам полицейских, 54-летний водитель катера находился в состоянии алкогольного опьянения. На него составили протокол об административном правонарушении.

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Теги: киев, столкновение, мост, катер
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