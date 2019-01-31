В Киеве на площади Победы столкнулись пять автомобилей - видео

В Киеве на площади Победы возле цирка столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие. Об этом сообщает Информатор.

ДТП произошло с участием Mazda, Toyota, Audi, Daewoo и Skoda.

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Водителя Mazda зажало в салоне, ее вырезали спасатели.

Больше всего пострадали автомобили Mazda и Audi. Именно там, по словам очевидцев, пострадали люди. Их госпитализировали.

По предварительным данным, Audi на большой скорости двигался по улице Саксаганской, а Mazda и Skoda по Дмитриевской ему навстречу. На месте работал патрульный экипаж и два регулировщика. Из-за ДТП остановилось движение по проспекту Победы в сторону центра, также большие пробки наблюдаются на прилегающих к Крещатику улицах. Обстоятельства аварии выясняются.