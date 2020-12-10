В Киеве полиция задержала россиянина, которого разыскивал Интерпол: видео

В Киеве полицейские задержали гражданина России, который находился в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Как отмечается, 33-летний россиянин был боевиком на территории одной из стран Ближнего Востока.

Интерпол разыскивает его с 2018 года за участие в террористической деятельности незаконного вооруженного формирования. В апреле 2014 года он проходил подготовку в специальном военном тренировочном лагере НЗФ.

По словам задержанного, он приехал в Украину четыре года назад, пока нигде не работает. Говорит, что "ничего не совершал".

По информации полиции, россиянин скрывался в Киеве, чтобы избежать наказания. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.