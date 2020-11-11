Пограничники задержали россиянку, которую разыскивал Интерпол

По данным Госпогранслужбы, женщину задержали в пункте пропуска Гоптовка

40-летнюю гражданку России, которая находилась в международном розыске, задержали сегодня ночью пограничники Харьковского отряда. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Женщина пешком направлялась на выход из Украины через пункт пропуска Гоптовка.

"Во время пограничного контроля правоохранители установили, что она находится в международном розыске с мая этого года за мошенничество", – отметили в Госпогранслужбе.

По выявленному факту пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола. Россиянку передали сотрудникам Нацполиции.

12 мая сотрудники таможни Беларуси задержали 38-летнюю гражданку России, которая пыталась провезти в тайниках своего автомобиля более 100 килограмм экстази.

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Арина Толина

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