На границе россиянин в камуфляже попросил статус беженца в Украине

Мужчина сообщил, что родом из Казани, с 2008 года он возглавлял филиал организации, деятельность которой направлена ​​на изменение власти в РФ

В Луганской области задержали россиянина в камуфляже с военным рюкзаком, он попросил предоставить ему статус беженца в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным правоохранителей, он имел только армейский рюкзак с набором для выживания, мобильный телефон и несколько тысяч российских рублей.

Нарушитель сообщил, что все необходимое он приобрел в специализированном магазине.

"Мужчина рассказал, что родом из Казани, с 2008 года он возглавлял филиал организации, деятельность которой направлена ​​на изменение действующей власти в Российской Федерации. С 2016 году активно поддерживал в соцсетях и материально украинский полк Азов", – отметили в пресс-службе.

По его словам, за свои взгляды неоднократно он был осужден и, несмотря на частые угрозы, возможно, новое заключение, опасаясь за свою жизнь и здоровье, решил бежать из страны.

Для выяснения обстоятельств незаконного пересечения границы россиянина доставили в пограничное подразделение.

При составлении дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения госграницы Украины) россиянин обратился с заявлением, адресованным компетентным органам о признании его беженцем на территории Украины или лицом, которое требует дополнительной защиты.

22 сентября пограничники задержали россиянина, который пытался незаконно попасть в Украину, после задержания он попросил политическое убежище.

Читайте также: "РФ непригодна для свободных людей". Россиянин просит статус беженца в Украине

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.