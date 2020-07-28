"РФ непригодна для свободных людей". Россиянин просит статус беженца в Украине

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Россиянин утверждает, что в своей стране преследуется за политические и религиозные взгляды

Вчера, 27 июля, недалеко от пункта пропуска Юнаковка Сумской области пограничники обнаружили 45-летнего гражданина России, который пешком незаконно пересек границу с территории РФ в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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"Во время выяснения обстоятельств мужчина обратился к сотрудникам Госпогранслужбы Украины о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите, как беженец", - отметили в пресс-службе.

По словам россиянина, он в своей стране преследуется за политические и религиозные взгляды, поэтому не мог там больше оставаться.

"Дальнейшее пребывание на территории РФ вижу для себя угрожающим как для моей свободы, так и физического своего состояния. Ожидаю репрессии со стороны российских властей…Россия сейчас непригодна для свободных людей, для проживания, т.к. там полностью отсутствует понимание свободного мышления, свободных взглядов", - отметил мужчина.

После проведения определенных мер мужчину направили в органы Государственной миграционной службы Украины.

  • 22 сентября пограничники задержали россиянина, который пытался незаконно попасть в Украину. После задержания он попросил политическое убежище.

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Теги: статус беженца, погранчники, граница, госпогранслужба, видео, россиянин
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