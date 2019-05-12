Задержали россиянку с крупной партией наркотиков за 25 лет: видео

Сотрудники таможни Беларуси задержали 38-летнюю гражданку России, которая пыталась провезти в тайниках своего автомобиля более 100 килограмм экстази. Об этом сообщает таможенный комитет Белоруссии.

Женщина следовала через пункт пропуска Домачево из Польши на автомобиле Chrysler, в котором были сокрыты от таможенного контроля упаковки с психотропами и наркотиками.

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Она ехала по "красному" коридору, представив к декларированию, электросамокат и напольный кондиционер.

При проведении дальнейшего досмотра совместно с сотрудниками пограничной службы в салоне и багажнике авто обнаружены специально изготовленные тайники, открывающиеся с помощью электромагнитного замка.

"Всего из конструктивных отсеков извлечено 100 полимерных упаковок весом более 100 кг, в которых находилось кристаллическое вещество бежевого цвета, и три полимерных брикета со спрессованным веществом коричневого цвета весом около 550 г", - отмечается в сообщении.

Согласно результатам проведенной химической экспертизы изъятые вещества являются особо опасным психотропным веществом МДМА (экстази) и опасным наркотическим средством гашиш.

"Это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе за последние 25 лет", - уточняется в сообщении.

Открыто уголовное дело в соответствии с ч 2. ст. 328-1 УК Беларуси. Женщину задержали и поместили в следственный изолятор.

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