В Киеве сожгли автомобиль главреда телеканала: видео

Главному редактору канала ТВi Владимиру Егорову в ночь 12 мая подожгли автомобиль. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Поджог в воскресенье в 04:30. Подло, исподтишка, не по-мужски. Пожарные и полиция свою работу сделали, спасибо, приехали оперативно. Машина восстановлению не подлежит. Я связываю это с профессиональной деятельностью”, - отметил Егоров.

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Он уточнил, что соседи говорят о хлопке. "Явный поджог. Хорошо, что никто не пострадал", - добавил Егоров.