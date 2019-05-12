В Киеве сожгли автомобиль главреда телеканала: видео

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Инцидент произошел сегодня в 04:30, пострадавших нет

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Главному редактору канала ТВi Владимиру Егорову в ночь 12 мая подожгли автомобиль. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Поджог в воскресенье в 04:30. Подло, исподтишка, не по-мужски. Пожарные и полиция свою работу сделали, спасибо, приехали оперативно. Машина восстановлению не подлежит. Я связываю это с профессиональной деятельностью”, - отметил Егоров.

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Он уточнил, что соседи говорят о хлопке. "Явный поджог. Хорошо, что никто не пострадал", - добавил Егоров.

5 мая в одном из кафе на столичной Оболони мужчина стрелял из автомата в корреспондента издания Настоящее время Владимира Рунца. Он получил ранение ноги, стрелявший был задержан. По предварительным данным полиции, конфликт произошел на почве ревности.

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Теги: авто, журналист, телеканал, Владимир Егоров, ТВi
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