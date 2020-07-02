В Киеве задержали подозреваемого в убийстве человека и ранении еще восьмерых

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Подозреваемого в убийстве одного человек и ранении еще восьмерых уже арестовали на два месяца без права внесения залога

2 июля в Киеве задержали 40-летнего жителя Житомирской области, который, по данным полиции, в ходе конфликта убил человека и ранил еще восьмерых. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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21 июня в Иршанске Житомирской области произошел конфликт между посетителями кафе. Он перерос в драку, в результате которой девять человек получили ножевые ранения, а один из пострадавших скончался. Подозреваемый с места происшествия скрылся, заявляют в полиции.

Полицейские нашли авто подозреваемого и провели ряд обысков. Его задержали в Киеве. Подозреваемый сначала несколько дней скрывался в одном из дачных массивов, а затем попутным транспортом добрался до столицы. "Его передвижения были максимально ограниченным и каждый выход на улицу сопровождался конспиративными мерами", - заявили в полиции.

Задержанному объявили о подозрении в умышленном убийстве и хулиганстве. Его арестовали на два месяца без права залога. 

  • 2 июня в Одессе на рынке Седьмой километр произошел конфликт со стрельбой.
  • В Нацполиции Одесской области опубликовали видео, на котором запечатлен момент нападения на магазин. 
  • В тот же день полиция задержала 10 подозреваемых, которые вероятно причастны к разборкам на рынке Седьмой километр. 
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Теги: киев, Нацполиция, житомирская область
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