В контейнере с бананами пограничники нашли кокаин на $4 млн: видео

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По данным Госпогранслужбы, наркотик был спрятан в вентиляционных люках контейнера с бананами

В Одесской области снова задержали партию кокаина, брикеты с наркотиками общим весом 22,6 кг обнаружили в контейнере из Эквадора. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

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Правоохранители нашли 20 брикетов кокаина в морском порту Южный.

"Наркотик был спрятан в вентиляционных люках контейнера с бананами. Стоимость этой партии по ценам "черного рынка" составляет $4 млн", – уточнили в пресс-службе.

С начала этого года в морских портах сотрудники Госупогранслужбы обнаружили более 430 кг кокаина.

  • 9 сентября следователи Службы безопасности Украины вместе с работниками Госпогранслужбы продемонстрировали в порту "Южный" Одесской области партию из 112 кг кокаина, которая ввозили под видом бананов.

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Теги: госпогранслужба, кокаин, видео, порт южный, контейнеры с бананами
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