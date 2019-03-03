В Кривом Роге горят торговые павильоны: видео, фото

В Кривом Роге произошел пожар в торговых павильонах, расположенных рядом с рынком на улице Лермонтова. Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области.

Спасателям сообщили о происшествии около 14:24, пожарные выяснили, что пожар возник на открытой территории, однако огонь перекинулся на расположенные рядом торговые павильоны, имеющие общую крышу.

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Из-за распространения огня к тушению пожара дополнительно привлечены два отделения пожарно-спасательных частей.

Информации о погибших и пострадавших нет.

В 16:50 пожар локализовали.

Фото: ГСЧС

Вчера в Ивано-Франковской области, в районе населенного пункта Заболотов Снятинского района во время движения возник пожар в грузовом поезде. Огонь вспыхнул в вагоне с отработанными шпалами. Площадь пожара достигала 80 кв м.