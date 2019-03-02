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02.03.2019, 22:45

В Ивано-Франковской области на ходу загорелся грузовой поезд

В Ивано-Франковской области на ходу загорелся грузовой поезд - Фото
Фото: dsns.gov.ua

Огонь вспыхнул в вагоне с отработанными шпалами

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Сегодня в Ивано-Франковской области, в районе населенного пункта Заболотов Снятинского района во время движения возник пожар в грузовом поезде. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Уточняется, что огонь вспыхнул в вагоне с отработанными шпалами. Площадь пожара достигала 80 кв м.

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Спасатели рассказали, что пожар начался в 13:55, в 14:20 он был локализован, а в 14:38 полностью ликвидирован.

К тушению было привлечено 9 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

Задержки движения поездов нет.

Сегодня в австралийском штате Виктория произошел масштабный пожар в Национальном парке, который охватил более 2,5 тысяч гектаров леса. В 17-ти населенных пунктах объявлено чрезвычайное положение.

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Теги: пожар, ГСЧС, спасатели, поезд
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