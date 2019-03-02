В Австралии горит Национальный парк, людей просят выезжать: видео

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В 17-ти населенных пунктах объявлено чрезвычайное положение

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В австралийском штате Виктория произошел масштабный пожар в Национальном парке, который уже охватил более 2,5 тысяч гектаров леса. Об этом сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациямштата.

Парк находится в пригороде Мельбурна, в 16 км от города Пакенхем.

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Как сообщается, возгорание произошло вчера, 1 марта, в государственном парке Бунип. Пожар продолжает стремительно распространяться. Спасатели пытаются не допустить возгорания домов и просят жителей соседних городов немедленно эвакуироваться. 

На данный момент известно, что в 17-ти населенных пунктах объявлено чрезвычайное положение.

С лесным пожаром сражаются более 300 человек и три самолета. Ситуацию осложняет жаркая погода.

Фото: News Corp Australia

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Теги: пожар, Австралия, Мельбурн
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