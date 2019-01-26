В Николаеве военный спас провалившегося под лед пса: видео

В Николаеве военнослужащий морской пехоты ВМС ВСУ спас собаку, которая провалилась под лед в микрорайоне Аляуды. Об этом сообщает местное издание Преступности.НЕТ.

Видео спасения животного сначала было опубликовано в Facebook-группе общественной зоозащитной организации Феникс.

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Автор поста поблагодарила за спасение собаки Олега Семендяева. По информации издания, он является бойцом 1-го отдельного батальона морской пехоты, который дислоцируется на полуострове Аляуды.

Позже видео и ссылка на эту публикацию появилась в Facebook командования морской пехоты ВМС ВСУ. Там отметили, что гордятся своим военнослужащим.

В Мексике, в штате Тамаулипас бездомный пес, которого два года назад приютили работники местной заправочной станции, спас одного из них во время вооруженного нападения.