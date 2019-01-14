В Мексике подобранный на улице пес спас рабочего заправки: видео

В Мексике, в штате Тамаулипас бездомный пес, которого два года назад приютили работники местной заправочной станции, спас одного из них во время вооруженного нападения. Об этом пишет издание Dodo.

Рабочие рассказали, что собака породы лабрадор прибилась к ним два года назад. И хотя щенок поначалу был капризным, демонстрируя последствия плохого обращения с ним, работники заправки старались завоевать его доверие

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"Мы накормили его, вымыли его и сделали прививку. Мы усыновили его. Теперь он живет здесь, и о нем заботятся все рабочие ", - сказал Херардо Агилар,

Нового коллегу назвали Рэнди. Мужчины говорят, что не предвидели, что пес когда-нибудь отплатит за их доброту таким героическим поступком.

Однажды вечером двое вооруженных грабителей пришли на станцию и потребовали от дежурного открыть офис, где хранятся деньги. Они начали избивать рабочего.

Рэнди, очевидно, был разбужен шумом и без промедления бросился на злоумышленников. Этот драматический момент попал на видео камер наблюдения.

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