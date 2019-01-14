Суд вынес приговор 60-летней женщине за жестокие убийства собак

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В Днепропетровской области суд признал 60-летнюю женщину виновной в жестоком обращении с животными и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, однако освободил от ее от отбывания этого наказания. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Там рассказали, что в августе 2018 года в селе Девладово Софиевского района женщина поместила бездомного пса в полиэтиленовый пакет и стала бить им о бетонное покрытие дороги. При этом она никак не реагировала на просьбы очевидцев, среди которых были дети, прекратить свои действия.

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Собака умерла от травм, после чего осужденная выбросила пакет с ее телом в мусорную яму.

Через несколько дней женщина до смерти забила лопатой еще одну собаку.

В суде она полностью признала свою вину, отмечает прокуратура.

Софиевский районный суд признал злоумышленницу виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.299 (Жестокое обращение с животными) УК.

Судья назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы, однако на основании ст.75 УК освободил осужденную от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года. Если в течение этого времени она совершит новое преступление, то будет на 5 лет отправлена в тюрьму.

В ноябре прошлого года в Киевской области задержали пару сожителей, которые, по данным полиции, выдавали себя за волонтеров, брали у людей "на передержку" домашних животных и жестоко убивали их.