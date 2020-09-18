В Одессе двое устроили перестрелку в ресторане. Их задерживала СБУ: видео

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Оба стрелявших госпитализированы с огнестрельными ранениями

В Одессе, в одном из ресторанов произошла перестрелка между двумя посетителями. Оба получили ранения, после чего были задержаны сотрудниками СБУ. Об этом сообщает пресс-служба одесской полиции.

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После перестрелки злоумышленники пытались скрыться, сообщили в полиции, однако были задержаны.

В СБУ рассказали, что их сотрудники мгновенно среагировали на инцидент.

Перестрелку, по данным СБУ, устроили выходцы из кавказского региона, участники одной из организованных преступных группировок региона.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (Хулиганство) УК.

Вместе с тем, по информации источников Думской, сотрудники СБУ из отдела, занимающегося противодействием организованной преступности, вступили в перестрелку с "ворами-барсеточниками".

Издание пишет, что "воры" достали травматические пистолеты и открыли огонь, оперативники стали отстреливаться и ранили двоих.

Перестрелка, по данным Думской, произошла в ресторане "Арарат" на Гагаринском плато.

10 сентября в одном из торгово-развлекательных центров на столичной Оболони произошел конфликт, закончившийся стрельбой. 25-летнего мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением.

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Теги: сбу, одесса, стрельба
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